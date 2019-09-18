وزير التربية التونسي يقرر منع الهواتف الجوالة لدى التلاميذ في المدارس واتلافها في سطل ماء

في حديث مع قناة الحوار التونسي المحلية أفاد وزير التربية التونسي حاتم بن سالم، أنه تقرر منع تلاميذ المدارس الابتدائية من استعمال الهاتف الجوال داخل المؤسسات التربوية منعا باتا، وذلك بسبب فقدان التلاميذ للتركيز خلال الدرس.

وقال بن سالم إنه تمت ملاحظة أن الأجواء المعهودة وسط الساحة المدرسية قد تغيرت، إذ أصبح التلاميذ معزولين عن بعضهم البعض، وهم مشغولون بهواتفهم.

وأشار وزير التربية إلى أن الهاتف أصبح وسيلة "تجسس" من بعض الأولياء لمراقبة ما يجري داخل الفصول المدرسية والأقسام، منبها إلى أن المتفقدين التربويين وحدهم من بحق لهم تقييم سير الدروس، وأنه هناك حرمة للمدرس ولكرامته.

أما فيما يخص المدارس الاعدادية والثانوية فبين بن سالم أنه تفاديا لعمليات الغش في الامتحانات، فإنه ينبغي تعويد التلاميذ على القدوم إلى معاهدهم دون هواتف جوالة، وإن جميع فروض الثلاثيات لن يسمح بإدخال تلك الهواتف.

وزير التربية : سطل ماء في كل مدرسة باش نحطو فيهم الهواتف الي نشدوها عند التلامذة Publiée par Ministère de l'éducation Tunisie (page officielle) sur Mardi 17 septembre 2019

ونبه الوزير إلى أنه سيتم اتلاف أي جهاز يعثر عنه لدى أي تلميذ، واستشهد بمثال ما جرى في ستغافورة، قائلا: "كل من يعثر لديه على هاتف، سيلقى بجهازه في سطل ماء".

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