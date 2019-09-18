شاهد: تنبيهات من طائرة بدون طيار تنقذ سبّاحاً من هجمة قرش وشيكة

تمكن صاحب طائرة بدون طيار من التقاط لحظات مثيرة تقترب فيها سمكة قرش من سبّاح على لوح التزلج بالقرب من أحد الشواطئ بأستراليا ليقوم بعدها بإرسال تنبيهات أنقذت السباح من هجمة القرش..

فبينما كان الجو لطيفاً يوم الأحد الماضي على شاطئ إيلاوارا في أستراليا قرر أحد هواة الطائرات بلا طيار كريستوفر جوي استخدام طائرة استطلاع مزودة بكاميرا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء ونظام صوت مكبر يستخدم لإرسال التحذيرات في حال الحاجة إليها.

ويصف جوي الحادثة بقوله: "كنت أقوم بدوريات يوم الأحد المعتادة عندما رأيت سمكة قرش كبيرة تحوم حول سبّاح. عندها سارعت بإطلاق رسائل التنبيه عبر الطائرة: "سمكة قرش! قرش! قرش! الرجاء إخلاء المياه فوراً...". ليسارع السبّاح بعدها بالعودة إلى الشاطئ بينما أصيبت سمكة القرش "بالرعب" حسبما ما قال و عادت أدراجها نحو البحر.

ويقوم جوي بدوريات باستخدام الطائرات بدون طيار ضمن حملة بهدف الحفاظ على سلامة و أمن السبّاحين على الشواطئ الأسترالية في حال اقتراب أسماك القرش منها وهو ما يعتقد جوي أنها تعمل بشكل أفضل بكثير من الشباك المستخدمة لإعتراض أسماك القرش.

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