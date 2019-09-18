شاهد: انفجار خزان في منشأة كيميائية في إسطنبول وارتقاؤه عشرات الأمتار في الهواء

اندلع حريق اليوم، الأربعاء، في مصنع للمواد الكيميائية في إسطنبول التركية، ما أدى إلى جرح عدة عناصر من جهاز الإطفاء خلال ممارسة عملهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية، الأناضول.

وفيما تجمر سكان حي توزلا في المنطقة الصناعية الواقعة في الشق الآسيوي من إسطنبول، بالقرب من الحريق، يشاهدون أعمدة الدخان والنار متصاعدة من المبنى، انفجر صهريج (خزان) وارتفع جزء منه عشرات الأمتار في الهواء.

وظهر عمود من الدخان الأبيض وراء الصهريج الذي ارتقى عالياً مثيراً ذعر الحاضرين. ونرى في الفيديو أعلاه عنصر من الأمن التركي يصرخ بالحاضرين المتواجدين على ضفة الطريق ليبتعدوا عن المكان.

وأصدر رئيس بلدية المدينة بياناً جاء فيه أن الحريق أدى إلى إصابة عمال إطفاء، وأن المنشأة الكيميائية شهدت عدّة انفجارات بسببه، ولكنه لم يوضح طبيعة المواد الكيميائية المصنعة فيها.

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً لتبيان أسباب الحريق.