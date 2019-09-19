فيديو: تحطم مقاتلة إف-16 بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها

تحطمت مقاتلة تابعة للجيش البلجيكي، اليوم، الخميس، في بلدة لوريان الواقعة في شمال غرب فرنسا، بحسب ما أعلنته القوات الجوية الملكية البلجيكية. وقفز الطياران من الطائرة قبل تحطمها وخرجا منها سالمين، بحسب تغريدة نشرت عبر حساب القوات الجوية الرسمي.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة رويترز إلى الطائرة لامست سطح أحد البيوت في بلدة لوريان قبل أن تتحطم. وأنقذت قوات الطوارئ أحد الطيارين، فيما علقت مظلة الثاني بأسلاك التوتر العالي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن فريقاً من شركة "إنديس"، التي تلتزم صيانة التيارات الكهربائية في المنطقة، ساعد في مهمة إنقاذ الطيار العالق وإنزاله إلى الأرض.

أحد الطيارين عالقاً

بحسب القوات الجوية دائماً، تم وضع الطائرة في الخدمة في العام 1983 وهي خضعت لكل التحديثات المطلوبة، وأضاف المصدر أن تحقيقاً في الحادثة تم فتحه.

وكانت المقاتلة أقلعت من مطار فلورين بالقرب من مدينة نامور (جنوب بلجيكا) وكانت في طريقها إلى قاعدة جوية غرب فرنسا. وقالت مصادر في وزارة الدفاع البلجيكية إن الطائرة لم تكن مسلحة.