ظريف يحذر السعودية وأمريكا من "الحرب الشاملة"

حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأميركية الخميس من أن هجوماً من الولايات المتحدة أو السعودية على طهران سيؤدي إلى "حرب شاملة".

ولدى سؤاله عن تداعيات ضربة عسكرية أميركية أو سعودية على إيران، اكتفى ظريف بالردّ "حرب شاملة".

وأضاف "لا نريد حرباً، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية. نعتبر أن نزاعاً مسلحاً مبنياً على خدعة هو أمر فظيع. لكننا لن نتردد في الدفاع عن أرضنا".

وكان وزير الخارجية الإيرانيقد ندد الخميس بـ"التحريض" المدبّر على خلفية الهجمات الاخيرة.

وكتب ظريف على حسابه على موقع "تويتر" "(عمل حربي) أم تحريض بهدف (شنّ) حرب"، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء في السعودية.

وخلال زيارته لجدّة، وصف بومبيو الهجوم الذي استهدف السبت منشأتين نفطيتين كبيرتين في المملكة بأنه "عمل حربي" ونسبه مجدداً إلى إيران.

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وأكدت الرياض من جهتها أن الهجوم الذي نُفّذ بواسطة طائرات مسيّرة وتبنّاه المتمردون الحوثيون في اليمن حصل "بدعم لا شكّ فيه من إيران".

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واتّهم ظريف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد من دون أن يسميهما وآخرين، بالسعي إلى "خداع (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) لجره إلى حرب".

وقال ظريف "من اجل صالحهم، من الجيد أن يصلّي (هؤلاء) كي لا يحصل ما يسعون إليه".

واعتبر ظريف أن السعوديين "يدفعون" ثمن مشاركتهم في حرب اليمن حيث تشنّ الرياض منذ عام 2015 حملة جوية على رأس تحالف عسكري دعماً لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين المدعومين من طهران.

وترفض إيران منذ الأحد اتهامات الولايات المتحدة والسعودية بأنها المسؤولة عن هجمات على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن هجوم "اليمنيين" في السعودية بمثابة "تحذير" للمملكة.

ولمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى أنه لا يستبعد أي "خيار" ضد إيران بعد هذه الهجمات.

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