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الولايات المتحدة الأمريكية

زوكربيرغ يجري محادثات حول "تنظيم" الانترنت في واشنطن

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شعار فيسبوك تحت المجهر. سراييفو ، البوسنة والهرسك ، 16 ديسمبر 2015
شعار فيسبوك تحت المجهر. سراييفو ، البوسنة والهرسك ، 16 ديسمبر 2015 -
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رويترز
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أعلن موقع فيسبوك أن رئيسه التنفيذي مارك زوكربيرغ سيتوجه إلى واشنطن الخميس لإجراء محادثات خاصة مع صانعي السياسة هناك، في الوقت الذي تتعامل فيه الشبكة الاجتماعية الرائدة مع عدد لا يحصى من القضايا التنظيمية والقانونية.

وتأتي زيارة زوكربيرغ بعد مثوله أمام الكونغرس في جلسة استماع عاصفة، حيث تم استجوابه حول حماية البيانات واختراق الخصوصية.

وقال متحدث باسم فيسبوك الأربعاء "يتوجه مارك الى واشنطن للاجتماع مع صانعي السياسة ومناقشة تنظيم الإنترنت في المستقبل، لكن لا توجد مناسبات عامة مقررة".

وتأتي الزيارة مع تقصي هيئات مكافحة الاحتكار الاميركية في سلوك محتمل لفيسبوك يتعارض مع مبدأ المنافسة، وايضا مع مناقشة المشرّعين الأميركيين لتشريعات تتعلق بالخصوصية.

وقبل شهرين فرضت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية غرامة مالية بقيمة 5 مليارات دولار على فيسبوك لانتهاكه حماية البيانات، في تسوية واسعة النطاق تضمنت تجديد ضوابط الخصوصية والرقابة على الشبكة الاجتماعية.

وفي وقت سابق الأربعاء، مَثَل مسؤولون تنفيذيون من فيسبوك وغوغل وتويتر أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ للإجابة على أسئلة حول "المسؤولية الرقمية" في مواجهة العنف والتطرف على الإنترنت.

وأعلن فيسبوك هذا الأسبوع أنه يتعاون مع شرطة في اطار الجهود لإحباط عمليات البث المباشر للهجمات الإرهابية كما حصل في مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

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