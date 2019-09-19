بعد قضائه فترة حبسه في سجن مخصص للنساء صهر ملك إسبانيا يلجأ إلى العمل تطوعي

وصل السجين إيناكي أوردانغارين صهر الملك الاسباني فيليبي إلى المؤسسة الدينية هوغار دون أوريون، للقيام بعمل تطوعي بعد أن سمح له قاض بأنه بإمكانه العمل مرتين في الأسبوع، طيلة ثماني ساعات يوميا.

وقد غادر أوردانغارين سجن بريفيا لأول مرة منذ صدور حكم بحقه في حزيران يونيو، يقضي بسجنه خمس سنوات وعشرة أشهر، بسبب ارتكابه جرائم من قبيل التهرب الضريبي والابتزاز.

ويقضي زوج الأميرة كريستينا فترة سجنه في سجن مخصص للنساء، حيث هو محبوس دون أن يكون على صلة بسجينات هناك. وقد سمح قاض بسراح اوردانغارين حتى يتسنى له القيام بعمل تطوعي بهدف تقليص عزلته.

وكان أوردانغارين أدين باستغلال النفوذ للفوز بعقود عمومية بملايين اليورو، مستغلا مؤسسة "نوس" الرياضية غير الربحية لتنظيم أحداث رياضية، ثم يخفي الأموال بتوجيهها إلى حسابات شخصة، عبر ملاذات ضريبية في الخارج.

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