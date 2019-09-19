واشنطن تصدر تأشيرتين لروحاني وظريف للمشاركة في "الجمعية العامة" في نيويورك

قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، إن السلطات الأميركية أصدرت تأشيرتيْ دخول تسمحان لرئيس الجمهورية الإسلامية، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بالدخول إلى أراضيها.

وبناء على ما ذكره المتحدث باسم البعثة، علي رضا مير يوسفي، لوكالة رويترز للأنباء، سيشارك الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، الأسبوع المقبل، في جلسة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقام سنوياً.

في موازاة ذلك غرّد عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، معلناً سفر وزير الخارجية إلى نيويورك غداً الجمعة، من أجل حضور أعمال الجمعية العامة الرابعة والسبعين.

وكانت تقارير تحدثت عن تأخر أميركي في إصدار تأشيرات السفر للسياسيين الإيرانيين.

وكان ظريف قد اتهم في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، بمحاولة تأخير إصدار التأشيرات للبعثة الإيرانية إلى الجلسة المذكورة.

ويأتي الإعلان عن سماح واشنطن لروحاني وظريف بالدخول إلى أراضيها بعد أسبوع من التوتر الشديد في منطقة الخليج، والأسواق النفطية العالمية، إثر تعرض منشأتيْ نفط سعوديتين لهجمات بطائرات مسيّرة، اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراءها.