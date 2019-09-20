حظي مواطن في أستراليا بـ"لقب" أول زبون لآبل يشتري هاتف آيفون 11، آخر اصدارات الشركة الأميركية والذي كشفت عنه قبل عشرة أيام.

وتجمع حشد صغير من عشاق شركة آبل أمام متجرها بمدينة سيدني صباح الجمعة، لشراء آخر إصدارات الشركة وهو آيفون 11 بنسخه الثلاثة وهي آيفون 11، و آيفون 11 برو، و آيفون 11 برو ماكس.

وككل مرة تقوم فيها آبل بإطلاق هاتف جديد، يقوم عشاقها بـ"التخييم" خارج المتاجر منذ ساعات الصباح الأولى فقط لوضع أيديهم على أحدث العروض العملاق التكنولوجي.

وهتف موظفو شركة آبل لأول عميل دخل المتجر فور فتحه، وبتصفيق الموظفين الحار مشى "مهند النداف" إلى المتجر لشراء هاتف الشركة الذي تم إصداره حديثًا.

وكانت شركة آبل قد كشفت الستار عن مجموعة هواتفها ذكية وهي" آيفون 11 "، "آيفون 11 برو" و "آيفون 11 برو ماكس"، خلال مؤتمر في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بكاليفورنيا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول

ويبدأ سعر آيفون 11 من 699 دولار، أما أن سعر جهاز "آيفون 11 برو" يبدأ من 999 دولار، أما "آيفون 11 برو ماكس" فسيبدأ من 1099 دولار.