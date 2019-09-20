ليس لدينا كوكب آخر.. مدن أستراليا تفتتح إضراباً عالمياً ضد التغير المناخي

خرج عشرات الآلاف من الأستراليين في مسيرات حاشدة، جابت مدينتي ملبورن وبريسبان، اليوم الجمعة، إيذاناً ببدء إضراب عالمي للضغط على قادة العالم الذين يستعدون لحضور "قمّة الأمم المتحدة من أجل المناخ"، لاعتماد تدابير وإجراءات عاجلة لوقف الكارثة البيئة التي تهدد كوكب الأرض.

رويترز

وندد المشاركون في المسيرات بتقاعس الحكومات عن اعتماد برامج وخطط كفيلة بوقف التغير المناخي الذي بات مصدر قلق لدى غالبية سكّان أستراليا وباقي بلدان العالم، ورفع المشاركون يافطان كتب عليها "استيقظي أستراليا إن المناخ يتغيّر" و"الوعود الهشّة" في إشارة إلى تنصل الحكومات من وعود قطعتها بشأن حماية المناخ.

ويجدر بالذكر أن المعهد الأسترالي أصدر مؤخراً تقريراً بعنوان "مناخ الأمّة 2019" أكد فيه أن 81 بالمائة من الأستراليين يشعرون بالقلق من أن يؤدي التغير المناخي إلى حدوث المزيد من الفيضانات وموجات جفاف في البلاد، فيما أعرب 75 بالمائة من الأستراليين المستطلعة آراؤهم أن يتسبب التغير المناخي في حدوث نقص في المياه داخل المدن.

ومن المقرر تنظيم اليوم احتجاجات مماثلة، مستوحاة من الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ البالغة من العمر 16 عامًا، في نحو 150 دولة بهدف أن يتحدث الطلاب وغيرهم من جميع أنحاء العالم بصوت واحد عن الآثار الكارثية الوشيكة لتغير المناخ على كوكب الأرض.

رويترز

وينتهي الإضراب في مدينة نيويورك الأمريكية حيث من المقرر أن تقود ثونبرغ، التي رشحت لجائزة نوبل لنشاطها المناخي، فعّالية حاشدة في مقرّ الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا كافة قادة العالم بالحضور إلى نيويورك لعقد قمّة يوم الاثنين القادم مصطحبين معهم خطط ملموسة وواقعية لتعزيز إسهاماتهم المحددة وطنيا بحلول سنة 2020، تماشيا مع خفض انبعاث الغازات بـ 45 بالمائة في العقد المقبل، وإلى انعدام الإنبعاثات سنة 2050.

ويشار إلى أن موظفين في كبرى شركات التكنولوجيا بالعالم، مثل فيسبوك وغوغل و أمازون ومايكروسوفت سيشاركون في إضراب اليوم، ومن المقرر أن يخرج الموظفون في مسيرة يدعون فيها إلى الحفاظ على البيئة والتحرك من اجل إنقاذ كوكب الأرض الذي بات مهددا بسبب التغير المناخي.

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