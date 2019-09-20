رئيس الحكومة البريطانية وأمير قطر يناقشان في لندن الهجمات على "أرامكو" السعودية

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة السعودية وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في "داوونينغ ستريت" بلندن اليوم الجمعة.

وأعرب جونسون والشيخ تميم عن قلقهما بشأن ما وصفته لندن بسلوك إيران المزعزع للاستقرار، واتفقا على ضرورة وضع حد للتوتر الذي تشهده المنطقة.

وقال مكتب جونسون في بيان صدر عقب اللقاء: "أخبر رئيس الوزراء سموه أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بوحدة الخليج والأمن القومي القطري".

وأضاف البيان أن الزعيمين "اتفقا على أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي، كما ناقشا الهجمات الأخيرة على منشآت نفط أرامكو في المملكة السعودية".

وكان الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو العملاقة الأسبوع الماضي مؤكدين أنهم استعملوا 10 طائرات مسيرة في تلك الهجمات التي أسفرت، وفق ما أكدت شركة أرامكو" عن خفّض الإنتاج بنسبة 5.7 ملايين برميل يومياً، أي نصف إنتاج السعودية من النفط وهو ما يعادل 5 بالمائة من الإمدادات العالمية.

وذكرت صحيفة الشرق القطرية أن جونسون أشار خلال ترحيبه بالأمير إلى أنهما "صديقان قديمان"، وقال جونسون موجهاً الحديث لتميم: "رأيتكم في زيورخ عندما تفوقتم علينا في استضافة تنظيم كأس العالم 2022"، مجددا تهنئة قطر على ذلك الإنجاز.

وأكد أمير قطر على قوة العلاقات التي تربط بلاده ببريطانيا، لافتاً إلى أن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز تلك العلاقات في عديد من المجالات، وفق المصدر المذكور.

وكان أمير قطر أجرى يوم أمس الخميس مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الساخنة في المنطقة.

وبعد ختام جولته في فرنسا وبريطانيا، يتوجه الأمير القطري إلى نيويورك ليرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية يوم الثلاثاء المقبل.