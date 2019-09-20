انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر يوم الخميس 19 أيلول/ سبتمبر، ويعد المهرجان أحد أضخم مهرجانات الفن السابع الناشئة في العالم العربي. ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 29 أيلول/سبتمبر.

و أقيم الحفل على مسرح المارينا بالمدينة المطلة على البحر الأحمر في حضور رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان وشقيقه سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس المهرجان انتشال التميمي وعدد كبير جدأ من الفنانين وصناع السينما العالميين والعرب.

لقاءات خاصة ليورونيوز:

موفدة يورونيوز إلى المهرجان دالين حسن التقت عدداً من النجوم الذين حضروا فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الجونة. وكان ضيف شرف المهرجان النجم المصري- الكندي مينا مسعود الذي لعب الدور الرئيسي في فيلم علاء الدين بنسخته الأخيرة من بين من التقتهم يورونيوز. النجم مسعود افتتح المهرجان أمس بكلمة إنكليزية تخللتها بعض الكلمات باللغة العربية. وخلال مقابلة مع يورونيوز أكد مسعود أن هناك أماكن في هوليوود لعدد من النجوم العرب و المصريين الجيدين.

أما النجم السوري قيس الشيخ نجيب فقد تطرق في حديثه ليورونيوز عن ورشات العمل أو طاولات النقاش المستديرة و هي أحد أنشطة المهرجان حيث يتم تدور نقاشات بين الفنانين و صنّاع السينما عن أبرز المواضيع التي يجب تناولها في السينما. وذكر قيس أنه سيناقش موضوع "أصوات اللاجئين في السينما" و دعا الممثل السوري صناع السينما العربية إلى إلقاء الضوء على قصص النجاح والصعوبات والمآسي التي يتعرض لها اللاجئون في الخارج

من جهتها أكدت الفنانة المصري ليلى علوي على أهمية ورش العمل داخل المهرجان لكل من صنّاع السينما الحاليين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات و للمخرجين الشباب الجدد في هذا المجال ممن يطمحون لتقديم أفكار رائعة لكنهم لا يملكون التمويل الكافي لها.

و بسؤال النجمة الجزائرية أمل بشوشة عن رأيها بالأحداث التي تمر بها بلدها الجزائر حالياً ظهر تأثرها بشكل واضح و ردت بالقول :"أنا فخورة جداً بالجزائر، وهو بلد معروف تاريخياً بشجاعته.. . بلد الثورة" وعن الحراك الجزائري تقول:" ماذا عساي أن أقول في هذا الشأن؟ أي شيء يقال لا يمكن أن يقارن بشجاعة الجزائرين و ثقتهم بالتغيير و بحبهم لبلادهم."

و يقدم المهرجان في دورته الثالثة أكثر من 80 فيلماً من 41 دولة. ومنها أفلام شاركت بالفعل في المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان كان و برلين، إضافة لمهرجانات أخرى مثل تورونتو والبندقية وسان سيباستيان "كارلوفي فاري" في تشيكيا و"إدفا" في هولندا. ويشمل برنامجه ندوات وجلسات حوارية مع نجوم وصناع السينما إضافة لمسابقتين لدعم وتمويل الأفلام الجديدة.

فعاليات و تكريمات

وشمل الحفل الافتتاحي للمهرجان فقرات فنية متنوعة شارك فيها الممثل أكرم حسني وفرقة مياس اللبنانية والمغنية السورية فايا يونان التي قدمت أغنية (بنلف) للراحل بليغ حمدي إحياء لذكرى الفنانين المصريين الذين رحلوا خلال العام الماضي.

كما كرّم المهرجان في الافتتاح المخرجة الفلسطينية مي مصري بمنحها جائزة (الإنجاز الإبداعي) التي تسلمتها من المخرج هاني أبو أسعد.

هذا وشمل الافتتاح إعلان الممثلة منى زكي سفيرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) توقيع اتفاقية بين المنظمة ومهرجان الجونة مدته خمس سنوات بهدف تسليط الضوء على قضايا الطفل في السينما وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويرفع مهرجان الجونة السينمائي منذ تأسيسه في 2017 شعار ”سينما من أجل الإنسانية“ ويمنح في كل عام جائزة لأفضل فيلم يناقش قضية تعبر عن الأزمات الإنسانية المعاصرة قيمتها 20 ألف دولار.

ويشمل المهرجان مسابقات رسمية يبلغ إجمالي جوائزها 110 آلاف دولار 12 فيلما منها خمسة أفلام عربية فيما تعرض باقي الأفلام ضمن مسابقات وبرامج أخرى.

ويحتفي المهرجان هذا العام بمجموعة من الأفلام الدولية التي حازت على اهتمام واسع على الصعيد العالمي و العربي.

الأفلام العربية المتنافسة على جوائز المهرجان هي (1982) للمخرج اللبناني وليد مؤنس و(آدم) للمخرجة المغربية مريم توزاني و(حلم نورا) للمخرجة التونسية هند بوجمعة و(ستموت في العشرين) للمخرج السوداني أمجد أبو العلا و(بابيشا) للمخرجة الجزائرية مونية مدور.

وحظي مهرجان الجونة السينمائي بنجاح عالمي في دورته الثانية وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن لجنة تحكيم فئة الأفلام الروائية الطويلة ويرأسها المخرج المصري خيري بشارة، وتضم أيضاً المخرجة والنجمة مي مصري ومحكمون عالميون منهم الأسترالي ناشين مودلي، والناقد السينمائي الروسي، ستاس تيركين.

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