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اليمن

الحوثيون يعلنون وقف استهداف الأراضي السعودية

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin  مع فرانس برس
مسيرة مؤيدة للحوثين- أرشيف رويترز
مسيرة مؤيدة للحوثين- أرشيف رويترز
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أعلن المتمرّدون الحوثيون في اليمن، الجمعة عزمهم على وقف استهداف أراضي المملكة السعودية في "مبادرة سلام" تهدف إلى وضع حدّ للنزاع الدائر منذ خمس سنوات.

وقال مهدي المشّاط، رئيس "المجلس السياسي الأعلى"، السلطة السياسية لدى المتمردين، "نعلن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسيّر والصواريخ البالستية والمجنّحة وكافة أشكال الاستهداف وننتظر ردّ التحية بمثلها أو بأحسن منها" من قبل الرياض.

وأضاف في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 "ندعو للانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف".

وتابع مشاط في خطابه الذي نقلت وقائعه قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للمتمردين "نذكّر بأننا قد أطلقنا فكرة تشكيل فريق وطني مفتوح العضوية للراغبين من المكوّنات المخدوعة بالعدوان الأجنبي حقناً للدم اليمني وحرصاً على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا".

وأكد المشّاط أنّ "استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد، بل قد يفضي إلى تطوّرات خطيرة لا نريدها أن تحدث، كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول العدوان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر".

وتبنى الحوثيون الهجمات التي استهدفت في 14 أيلول/سبتمبر منشأة خريص النفطية الواقعة في شرق السعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم يقع في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالا من خريص.

علما بأن هذه الهجمات قد أدّت إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار النصف ليتراجع بـ5,7 مليون برميل يومياً، ما يوازي حوالى 6% من الإمدادات العالمية.

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