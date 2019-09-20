أراد التخلص بالسحر من "الشيطان" بوتين فأدخل مستشفى للأمراض العقلية

أعلن الفرع المحلي لوزارة الصحة الروسية عن إدخال ألكسندر غابيتشيف مستشفى للأمراض العقلية لإخضاعه لفحوصات بعد سيره عبر روسيا بهدف التخلّص بواسطة السحر من "الشيطان" فلاديمير بوتين.

وأوقف غابيتشيف، الذي بدأ في آذار/مارس رحلته على أن يصل إلى موسكو في 2021، ليل الأربعاء الخميس في جمهورية بورياتيا الروسية في سيبيريا الشرقية، عندما كان يخيّم مع أتباعه على جادة قريبة من بحيرة بايكال.

وبعد توقيفه، نقل غابيتشيف إلى مسقط رأسه في ياقوتيا حيث "يتم ملاحقته جنائيا"، بحسب الشرطة.

وأعلن الفرع المحلّي لوزارة الصحّة في بيان أنّ "غابيتشيف أدخل مستشفى للأمراض العقلية في جمهورية ياقوتيا لفحصه".

فيما أكدت الوزارة استعدادها «تقديم عناية طبية جيّدة له".

رد فعل المعارضيين

ودان ألكسي نافالني، المعارض الرئيسي للكرملين "الأساليب القديمة الجديرة بحقبة الكاي جي بي السوفياتية" عندما كان يزعم النظام بأنّ المعارضين مصابون بأمراض عقلية لإزاحتهم.

وغرد نافالني على تويتر "يمكن لشخص أن ينقل إلى مستشفى للأمراض العقلية دون قرار قضائي أو حتى فتح تحقيق. أشياء مروّعة فعلاً تحدث هناك".

من جهته أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أنه يجهل تفاصيل توقيف المشعوذ.

وفي فيديو نشر في الاعلام المحلي قيل أنّه صوّر بعد توقيفه، يقول غابيتشيف إنه في مدينته في ياكوتسك ويعامل جيّداً. وقال في الفيديو "محاميّ يتولى ملفّي وكلّ شيء ضمن القانون".

ودعا أنصار غابيتشيف إلى تنظيم تظاهرة بعد ظهر السبت دعماً له أمام الإدارة الرئاسية في موسكو.

وقال لقناة معارضة في تموز/يوليو "قال الله إنّه شيطان. الطبيعة تكرهه. حيثما تواجد تحدث كوارث طبيعية وأعمال إرهابية".

وأضاف أمام مئات من أتباعه من مدينة تشيتا السيبيرية مرتدياً قميصاً لتشي غيفارا "بعد رحيله سننعم بهدوء وازدهار لألف سنة".

وفي الأسابيع الأخيرة إنضمّ إلى غابيتشيف في رحلته بين ياكوتسك وموسكو مجموعة صغيرة من مؤيديه.

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