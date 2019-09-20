أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أنّه اعترض ودمّر زورقا مفخّخا غير مأهول أطلقه الحوثيون الخميس من اليمن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

يأتي هذا وسط توتر متصاعدة بين السعودية وإيران في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة وجعل أسواق الطاقة في مأزق.

ونقلت واس عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري بقيادة الرياض قوله إنّ "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بُعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة" بغرب اليمن.

واضاف "تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وشدد المتحدث على أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرّة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

فيما لم يصدر تعليق عن الحوثيين.

وتعرّضت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. وتبنى الحوثيون في اليمن الضربات، لكن الولايات المتحدة قالت إن الهجمات انطلقت من إيران.