لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة العربية السعودية

التحالف بقيادة السعودية يعترض ويدمر زورقا مفخخا وألغاما بحرية أطلقها الحوثيون

 محادثة
بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz  مع أ ف ب
الناطق الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالك، يعرض على الشاشة صورة قمر صناعي تظهر غارة بطائرة بدون طيار خلال مؤتمر صحفي بالرياض
الناطق الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالك، يعرض على الشاشة صورة قمر صناعي تظهر غارة بطائرة بدون طيار خلال مؤتمر صحفي بالرياض -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أنّه اعترض ودمّر زورقا مفخّخا غير مأهول أطلقه الحوثيون الخميس من اليمن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

يأتي هذا وسط توتر متصاعدة بين السعودية وإيران في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة وجعل أسواق الطاقة في مأزق.

ونقلت واس عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري بقيادة الرياض قوله إنّ "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بُعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة" بغرب اليمن.

واضاف "تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وشدد المتحدث على أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرّة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

فيما لم يصدر تعليق عن الحوثيين.

وتعرّضت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. وتبنى الحوثيون في اليمن الضربات، لكن الولايات المتحدة قالت إن الهجمات انطلقت من إيران.