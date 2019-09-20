لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

تركيا

تركيا: انقاذ 14 مهاجرا والبحث عن طفل مفقود

 محادثة
بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin 
تركيا: انقاذ 14 مهاجرا والبحث عن طفل مفقود
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

انقذت شرطة خفر السواحل التركية، 14 مهاجرا يوم الجمعة بعد غرق قارب قبالة ساحل إيجة التركي أثناء توجهه إلى اليونان. ولا تزال عملية البحث جارية للعثور على طفل مفقود.

وأضافت شرطة خفر السواحل أن القارب بدأ بالغرق قبالة منتجع ياليكافاك في شبه جزيرة بودروم.

هذا وقد أرسلت شرطة خفر السواحل طائرة هليكوبتر وأربعة قوارب لإنقاذ المهاجرين استجابة لنداء استغاثة.

جدير بالذكر بأن هناك مئات المهاجرين الذين يتوجهون أسبوعيا من تركيا إلى اليونان، بالرغم من اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية في 2016.

للمزيد على يورونيوز:

ليبيا تتهم منظمات غير حكومية بتشجيع الهجرة غير الشرعية

تقرير: تراجع "اللجوء" إلى أوروبا وتقدم "هجرة العمل ولمّ الشمل" في 2018

رسام كاريكاتور تركي يقول إن السجن أصبح بيته الثاني منذ تولي أردوغان الحكم