قام موقع تويتر بعملية واسعة لحذف حسابات مستخدمين بمنطقة الشرق الأوسط قال إنها تعمل حصريا من الإمارات العربية المتحدة.

وشملت العملية 4258 حسابا، قال تويتر إنها تستخدم أسماء وهمية وتغرد معظمها حول قطر واليمن.

كما قامت الشركة بازالة شبكة تضم 267 حسابًا في الإمارات العربية المتحدة ومصر كانت تقوم بـ "عمليات معلوماتية متشعبة" تستهدف قطر وإيران يصاحبه رسائل مكثفة داعمة للسعودية.

وقالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تدار من قبل شركة خاصة تدعى "دوتديف"، والتي تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها "شركة حلول برامج متخصصة مقرها في أبوظبي"، كما تملك "دوتديف" فرع مصري مقره في الجيزة، خارج القاهرة.

وتأتي خطوة تويتر عقب عملية مماثلة قام بها موقع فيسبوك الشهر الماضي حيث أزال 350 حسابًا وصفحة وهمية قال إنها تروج للدعاية السعودية، والتي كانت المرة الأولى التي تربط فيها الشركة التكنولوجية هذا النشاط بالحكومة السعودية.

كما ذكرت إدارة فيسبوك حينها إنها أوقفت أيضا شبكة منفصلة تضم أكثر من 350 حسابا مرتبطة بشركات تسويق تسمى "نيو ويفز" في مصر و "نيو ويف" في الإمارات العربية المتحدة.