مقتل 12 شخصا وجرح 5 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في حافلة بمدينة كربلاء العراقية

قُتل 12 شخصاً على الأقلّ، بينهم نساء وأطفال، وأصيب خمسة آخرون بجروح في تفجير بعبوة ناسفة استهدف حافلة ركاب صغيرة عند المدخل الشمالي لكربلاء، المدينة المقدسة لدى الشيعة والواقعة على بعد 100 كلم جنوب العاصمة بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال رائد في الشرطة العراقية السبت في حديث لوكالة "فرانس برس" طلب عدم الإفصاح عن هويته إن "عبوة ناسفة انفجرت داخل حافلة صغيرة قرب حاجز أمني رئيسي عند المدخل الشمالي لمدينة كربلاء".

من جهتها قالت مديرية الصحة بمحافظة كربلاء، إنّ التفجير "أسفر عن مقتل 12 مواطناً وجرح 5 آخرين"، بحسب ما نقلت عنها "خلية الإعلام الأمني".

وكان الرائد في الشرطة العراقية أعلن في حصيلة أولية "مقتل سبعة مدنيين وجرح أربعة آخرين في الهجوم".

ووفقاً لمصدر طبي في مستشفى الحسين بكربلاء فإن بين القتلى نساء وأطفالاً. وسارعت قوات الأمن إلى تطويق مكان الاعتداء.

وكثيراً ما كانت كربلاء تتعرّض لتفجيرات وهجمات من جانب الجهاديين الذين كانوا يعتبروها هدفهم الأول، غير أنّ الاوضاع الأمنية تحسّنت في السنوات الأخيرة وباتت الهجمات في المدينة نادرة للغاية.

غير أنّ خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي اندحر رسمياً من العراق في نهاية العام 2017 تواصل تنفيذ هجمات وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد تستهدف بشكل أساسي الشيعة.

ويأتي هذا التفجير بعد عشرة أيام على توافد مئات آلاف الشيعة إلى كربلاء، ولا سيما من إيران المجاورة للعراق، لزيارة مقام الإمام الحسين بمناسبة ذكرى عاشوراء.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر يتوقع أن يشارك ملايين الشيعة في إحياء أربعينية الحسين في كربلاء أيضاً، في أكبر تجمع ديني سنوي للشيعة حول العالم، إذ يشارك سنوياً في هذه المناسبة حوالى 15 مليون زائر.

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