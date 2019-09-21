نقل التلفزيون التونسي عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النور اللجمي، قوله إن الهيئة "تحرص على تمكين المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي من المشاركة في مناظرات الجولة الثانية للاقتراع على منصب رئاسة الجمهورية". وأضافت القناة أن الهيئة أكدت حق القروي في الحصول على فرصة كافية لخوض هذه الانتخابات في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، وقدمت المراسلات اللازمة للجهات القضائبة بهذا الصدد.

وأشار التلفزيون التونسي، إلى أن مشاركة القروي ستكون إما بحضوره شخصيا في "استوديوهاته المركزية، أو من خلال التسجيل، أو عبر ​البث المباشر​ من المؤسسة السجنية التي يقيم فيها القروي".

وجاءت هذه الموافقة بعد العديد من المحاولات والمراسلات التي قدمت إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف لتمكين القروي من "التمتع بحقه بالحديث عن نفسه والتعريف عن برنامجه".

وأوقف رجل الأعمال نبيل القروي في 23 آب/أغسطس بعد توجيه الاتهام اليه إثر ملاحقات مستمرة منذ ثلاث سنوات بشبهة تبييض أموال.

والقروي المتخصص في الاعلانات، هو أيضا مؤسس إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة المهمة في تونس "قناة نسمة"، التي تبث بدون ترخيص.

ويلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي من القطب القضائي في تونس منذ العام 2017، بعد أن تقدمت منظمة "انا يقظ" غير الحكومية لملف اتهام ضده بتهمة التهرب الضريبي.

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