الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة أصبحت بعد الهجمات أقوى من أي وقت مضى

أعلن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أنه يتوقع عودة الانتاج النفطي في الشركة لما كان عليه قبل الهجمات التي وقعت بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول بحلول نهاية الشهر الحالي، أي بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

وتعرضّت السبت الماضي أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ عابرة، بحسب ما قال الأميركيون، تسبب بخفض الإنتاج السعودي.

وأعلنت السعودية الأربعاء، أن الهجوم على أرامكو تمّ "بدون أدنى شك" بدعم من إيران لكنّه لم ينطلق من اليمن بل من موقع شمال المملكة يجري التحقق منه.

وأعلن الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران، مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنّهم نفّذوه بطائرات من دون طيار.

وعقب هذه الهجوم، ارتفعت على الفور أسعار النفط بنسبة تقارب 20 في المئة، وهو أكبر ارتفاع وقع في يوم واحد منذ حرب الخليج في العام 1991، إلا أنها انخفضت قليلا في ما بعد.

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