شاهد: تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المخلوع إلى السبت المقبل

أجلت محكمة سودانية السبت محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بعد الإستماع إلى شهود الدفاع. ودخل الرئيس المخلوع قاعة المحكمة تحت هتافات مؤيديه للمثول أمام المحكمة والإجابة على إتهامات متعلقة بحيازة غير قانونية للعملات الأجنبية وقبول الهدايا بطريقة غير رسمية. وقال محامي البشير للصحفيين إن ملايين اليورو والجنيهات السودانية التي تم العثور عليها في مقر إقامة البشير في أبريل/ نيسان الماضي لا تشكل جريمة بالنظر إلى منصب الرئيس. وبعد المداولات وجلسة الإستماع قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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وأمرت المحكمة بإحضار المبلغ المحجوز في منزل البشير من بنك السودان المركزي إلى قاعة المحكمة، بناء على طلب هيئة الدفاع في الجلسة السابقة. وتبلغ قيمة هذا المبلغ حوالي7 ملايين يورو.

وأطيح بعمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي دام 30 عامًاـ تميز بعدة أزمات سياسية وامنية وإقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب.