شاهد: الشرطة تفرق المتظاهرين في هونغ كونغ في أسبوع الاحتجاجات السادس عشر

شهدت هونغ كونغ السبت صدامات محدودة قرب الحدود مع الصين بين الشرطة ومحتجين يطالبون بمزيد من الديموقراطية في الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات المتواصلة، تزامناً مع تزايد دعوات التظاهر والإضراب خلال مناسبتين مهمتين، تشكّل ذكرى قيام جمهورية الصين إحداهما.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه خلال صدامها مع مجموعات راديكالية أقام أفرادها متاريس ورشقوا الحجارة وقنابل مولوتوف في حي توين مون الواقع في شمال-غرب شبه الجزيرة. وجرى إيقاف العديد من الأشخاص.

ومنذ حزيران/يونيو، تعيش هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي أسوا أزمة سياسية منذ إعادتها للصين في 1997 وسط تظاهرات وتحركات شبه يومية للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية أو التنديد برد فعل الشرطة الذي يقول المحتجون إنّه حاد.

Hong Kong police fire tear gas to try to disperse protesters https://t.co/fkiJZhXaehpic.twitter.com/VZ9vBT8d4C — Reuters Top News (@Reuters) September 21, 2019

سيناريو معتاد

وبدأت أحداث السبت بتجمّع سلمي في توين مون قبل خروجها عن السيطرة، في سيناريو بات معتاداً. وانتزع ناشطون راديكاليون علم الصين من على مبنى يتبع للحكومة المحلية، ثمّ أحرقوه. بعدها توجه عناصر من الشرطة إلى حديقة كان يتجمّع فيها محتجون، واعتقلوا عدداً من المتظاهرين.

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وأقام مئات من المحتجين متاريس وفككوا حواجز أمنية. كما تراشقوا بأدوات، غير محددة، باتجاه سكة الحديد المجاورة. وتوقفت الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين فور لجوء الشرطة إلى الغاز المسيّل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي.

تزامناً مع هذا، تتزايد عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الدعوات إلى مظاهرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب مناسبتين رئيسيتين، 28 أيلول/سبتمبر، تاريخ ذكرى خمس سنوات على انطلاق "تحرك المظلات" والأول من تشرين الأول/اكتوبر، تاريخ الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

Our new field investigation has documented an alarming pattern of the Hong Kong Police Force deploying reckless & indiscriminate tactics, including while arresting people at protests, evidence of torture & other ill-treatment in detention. https://t.co/mNd8k06Iyj — Amnesty International (@amnesty) September 19, 2019

واتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة الشرطة في هونغ كونغ بالاستخدام المفرط للقوة ضد محتجين يطالبون بالمزيد من الديموقراطية، منددة بـ"أساليب غير مقبولة وغير قانونية"، ومتحدثةً كذلك عن "تعذيب".وطلبت المنظمة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول أداء الشرطة، وهو أيضاً مطلب أساسي للمحتجين. لكن حكومة هونغ كونغ ترفض ذلك.

من جهتها، رفضت الشرطة استنتاجات المنظمة، والاتهامات المتعلقة باللجوء إلى استخدام مفرط للقوة.