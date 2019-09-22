تحويل مسار رحلتين من مطار دبي الدولي بعد الاشتباه في وجود طائرة مسيّرة في الجوّ

أعلن المتحدث باسم مطارات دبي أنه تم تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي اليوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

وأشار المتحدث لوكالة "رويترز" إلى أنه "تم تعطيل وصول الرحلات في مطار دبي الدولي لفترة وجيزة بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 ولغاية الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة من دون طيار، ما أسفر عن تحويل مسار رحلتين".

وبعد أقل من أسبوع على هجوم غير مسبوق ضد شركة أرامكو السعودية، توعد الحوثيون بشن هجمات ضد مدن إماراتية بينها العاصمة أبوظبي ومدينة دبي، مؤكّدين أن لديهم "عشرات الأهداف" في الإمارات.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء قبل أيام "لدينا عشرات الأهداف في الإمارات منها في أبو ظبي ودبي، وقد تتعرض للاستهداف في لحظة".

وتابع "نقول للنظام الإماراتي، إن عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيراً، ستندم نعم ستندم إذا ما قررت القيادة إصدار توجيهاتها للقوات المسلحة بتنفيذ أي عملية رد خلال الأيام أو الأسابيع القادمة".

الإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. وسبق أن هددوا بضرب أهداف داخل الإمارات. كما أعلنوا استهداف مطاري أبوظبي ودبي في وقت سابق، وهو ما نفته السلطات الإماراتية.

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