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إيران

البحرية الإيرانية تهدد برد قاس وسريع للدفاع عن حدودها المائية حال تعرضها لهجوم من "الأعداء"

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بقلم:  Euronews 
زوارق حربية إيرانية سريعة في مياه الخليج. كانون الأول/2018
زوارق حربية إيرانية سريعة في مياه الخليج. كانون الأول/2018 -
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رويترز
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قال قائد سلاح البحرية الإيراني إن الجمهورية الإسلامية في كامل جهوزيتها للدفاع عن حدودها البحرية وسترد بشكل قاس على أي اعتداء حسب وصفه. وشدد الأدميرال حسين خانزادي على أن أي حسابات خاطئة أو اعتداء يقوم به الأعداء حسب تعبيره، ستقوم البحرية الإيرانية بالتزامن مع جميع أذرع القوات المسلحة المختلفة في البلاد والحرس الثوري، بتلقين من يعتدي على الحدود البحرية أقسى أشكال الرد في وقت قصير، بحسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية.

وتتهم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إيران بالمسؤولية عن ضرب معملي نفط تابعين لشركة أرامكو شرق المملكة، في 14/أيلول/2019 وما نتج عنه من خسارة فادحة للسعودية وخفض في إمداداتها النفطية لوقت محدود قبل أن تعاود ضخ إنتاجها كالمعتاد خلال اليومين المقبلين وفقا ما أكده أمس أمين الناصر الرئيس االتنفيذي لأرامكو.