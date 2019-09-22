روحاني: وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، وذلك بعد الإعلان عن إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة.

وقال روحاني في بداية عرض عسكري في طهران إن إيران "ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة" للتعاون من أجل ضمان أمن "الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان" بين دول المنطقة.

وأضاف أن "وجودكم جلب دائما المعاناة والمصائب إلى المنطقة"، متوجها بذلك إلى "الذين يريدون تحميل إيران مسؤولية" مشاكل المنطقة.

وقال روحاني في الخطاب الذي بثه التلفزيون الحكومي مباشرة، اليوم الأحد "بقدر ما تبقون بعيدين عن منطقتنا، كلما كانت أكثر أمنا".

وأضاف "من وجهة نظرنا أمن الخليج الفارسي يأتي من الداخل، أمن الخليج الفارسي ينمو من الداخل، وأمن مضيق هرمز ينمو من الداخل"، مؤكدا أن "القوات الأجنبية هي مصدر المشكلة وغياب الأمن لشعبنا وللمنطقة".

وأكد روحاني مجددا أن إيران تمد "يد الصداقة والأخوة" إلى دول المنطقة. ولفت إلى أن المنطقة تشهد "مرحلة دقيقة وترتدي أهمية تاريخية".

وفي إشارة إلى الدول العربية الخليجية التي تشهد علاقاتها مع إيرن توترا، وخصوصا الإمارات والسعودية، قال روحاني "نحن مستعدون لتناسي أخطائهم السابقة لأن الوضع يتمثل اليوم بأن أعداء الإسلام والمنطقة أي أميركا وإسرائيل، يريدون استخدام انقساماتنا بشكل سيء".

وتابع أن إيران ستقدم خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح الثلاثاء في نيويورك خطة للتعاون الإقليمي وتسمى "الأمل" وتهدف إلى ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان "بمساعدة دول المنطقة"، دون أن يضيف أي تفاصيل.

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