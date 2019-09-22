المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يعلن التوصل إلى تقدم في المفاوضات بشأن لجنة صياغة الدستور

وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن إلى دمشق الأحد لمناقشة القضايا العالقة في المحادثات بين النظام السوري والمعارضة. ولدى وصوله إلى دمشق، قال بيدرسن "أعتقد أنني أحرزت بعض التقدم في حزمة كاملة بشأن العمل الذي نقوم به في لجنة الدستور". ومن المتوقع أن يلتقي بيدرسن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين لمناقشة التطورات الأخيرة في الأزمة السورية والمحادثات مع المعارضة.

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ومن المتوقع أن تضم لجنة صياغة الدستور الجديد 150 عضواً، يختار النظام السوري خمسين منهم، والمعارضة خمسين آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين. ولم يتم الإتفاق بعد على الأسماء التي ستشكل اللجنة بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة. الخلاف بين المعارضة والنظام تشكل كذلك آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن الأربعاء أنه تم التوصل إلى اتفاق طال انتظاره بشأن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، وهي خطوة مهمة مأمولة تجاه إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات.