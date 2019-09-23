"من الحب ما قتل" طلب الزواج من حبيبته تحت الماء فلقي مصيرا مأساويا

لقي شاب أمريكي حتفه غرقا خلال عرضه للزواج من حبيبته تحت الماء أثناء قضائهما لعطلة في منتجع مانتا بتنزانيا. وحسب وسائل إعلام، فالأمر يتعلق بستيفن فيبر، الذي تحولت قصة حبه إلى مأساة حقيقية على خلفية غرقه بعيد لحظات قصيرة من طلبه الزواج من حبيبته كينيشا أنطوان في تنزانيا.

وفي الفيديو الذي نشره ستيفن فيبر قبل وفاته كتب العاشق المحب: "لا يمكنني حبس أنفاسي بما يكفي لأخبرك كل ما أحبه بشأنك، ولكني أحبك كل يوم أكثر"، وذلك قبل أن يكشف عن الجانب الآخر من الخطاب الذي يعرض فيه الزواج على حبيبته ويقدم لها خاتم الزواج.

وأشارت بعض التقارير إلى أن الشاب مات غرقا أثناء تقديم عرض الزواج، وذكرت بعض الصحف أن ستيفن فيبر، الذي ينحدر من ولاية لويزيانا، والذي كان برفقة كينيشا أنطوان كان في عطلة في تنزانيا، عندما قرر عرض الزواج عليها بطريقة مميزة.

فيسبوك

وأعربت كينيشا أنطوان عن عميق حزنها من خلال منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي جاء فيه: "لا يوجد ما يكفي من كلمات لتصف روحك الجميلة، لطالما كنت نورا متوهجا لكل من تصادفه". وأضافت كينيشا أنطوان بالكثير من التأثر: "لم تخرج من تلك الأعماق لتسمع جوابي، نعم، نعم سأتزوجك، لم تتسن لنا الفرصة للاحتفال ببداية حياتنا معا، فقد تحول أجمل أيام حياتنا إلى أسوئها، وبأقسى طريقة ممكنة، أحبك كثيرا وسأظل أحبك إلى الأبد".

للمزيد:

فيديو: عندما يموت الناس حرقا في تنزانيا من أجل لترات قليلة من الوقود

مقتل اثنين شاركا في "رحلة التحدي" من كيب تاون إلى القاهرة بعد تحطم طائرتهما في تنزانيا

وقالت ماندي هوفمان، شقيقة ستيفن فيبر إن عائلتها ما زالت لا تملك أجوبة بشأن ما أدى إلى وفاة شقيقها، معربة عن أملها في أن تتمكن كينيشا أنطوان من "ملء الفراغات" عند عودتها إلى الولايات المتحدة. وأضافت هوفمان أن فيبر لم يتم انتشاله على الفور من الماء، وأن كينيشا أنطوان كان قادرة على إبلاغ من ساعدوا على إخراج جثة شقيقها من تحت الماء. وأوضحت هوفمان أن فرق الإنقاذ حاولت مساعدة شقيقها من خلال الإنعاش القلبي الرئوي حيث كان نبض قلبه خفيفا، ومع ذلك، لم ينجحوا في إعادته إلى الحياة، مؤكدة أن جثة شقيقها ستخضع إلى عملية التشريح قبل إعادتها إلى الولايات المتحدة.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية: "بلغتنا تقارير عن وفاة مواطن أمريكي في تنزانيا، خالص التعازي للأسرة، ونحن على استعداد لتقديم المساعدات والدعم اللازم".

وإلى غاية الآن لم يتم تحديد كيفية وقوع الحادث الذي أودى بحياة ستيفن فيبر حيث تعكف الشرطة في تنزانيا على التحقيق في الحادث.