للمرة الرابعة مسلسل "صراع العروش" يفوز بجائزة أيمي لأفضل مسلسل درامي

حصل المسلسل الدرامي المشهور "جيم اوف ثرونز" أو "صراع العروش" على جائزتي إيمي، لأفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل مساعد، ,والتي حصل عليها الممثل الأمريكي بيتر دينكليدج. فيما فاز المسلسل البريطاني فليباج على أربعة جوائز أهمها أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة في دور بطولة يوم الأحد في حفل جوائز إيمي الذي أقيم في لوس أنجليس بكاليفورنيا.

وتعد تلك هي المرة الرابعة التي يفوز بها المسلسل الملحمي الشهير بجائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي.

وشهدت فئة أفضل مسلسل قصير منافسة شديدة، وحصل مسلسل تشيرنوبل وهو مسلسل تاريخي قصير من 5 حلقات جائزة أفضل مسلسل قصير يتناول كارثة تشيرنوبل النووية التي وقعت في 1986.

مفاجئات غير متوقعة

وكان مسلسل (جيم أوف ثرونز)، الذي أصبح بالفعل أكثر عمل نال جوائز إيمي في التاريخ بثماني وثلاثين جائزة، الأوفر حظا رغم استياء محبيه من نهايته.

وقال ديفيد بينيوف، أحد كتاب مسلسل جيم أوف ثرونز:” كانت هذه السنوات العشر الأفضل في حياتنا... لا أستطيع أن أصدق أننا أنهيناه. لا أصدق أننا فعلناها.. قمنا بذلك معا وانتهى الأمر ولن نرى مثله أبدا“.

وأصبح بيلي بورتر، نجم مسلسل (بوز)، أول رجل أسود يجاهر بمثليته الجنسية ويفوز بجائزة أفضل ممثل درامي بينما حصلت الوافدة الجديدة جودي كومر على جائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها كقاتلة مختلة في مسلسل ”قتل إيف“ (كيلينج إيف) من إنتاج (بي.بي.سي. أمريكا).

وفي المجمل حصلت شبكة (إتش.بي.أو) على 34 جائزة إيمي تلتها نتفليكس بسبع وعشرين جائزة.

علما بأن جائزة إيمي هي التقدير الأعلى أو المرادف للأوسكار الذي يمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة أنشئت عام 1949.

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