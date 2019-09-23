إيران رداً على جونسون: على بريطانيا التوقف عن بيع السلاح للسعودية

قالت إيران يوم الإثنين، إن على المملكة المتحدة وقف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية بدل توجيه الاتهامات لطهران.

وجاء رد طهران على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال إن إيران هي المسؤولة عن الهجمات على المنشآت النفطية التابعة لشركة إرامكو في السعودية.

وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو" مجموعة النفط السعودية العملاقة التي تدير الموقعين المستهدفين."

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي "يتعين على حكومة إنجلترا، بدلاً من القيام بجهود غير مثمرة ضد جمهورية إيران الإسلامية، اتخاذ إجراءات لوقف بيع الأسلحة الفتاكة إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف المسؤول وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" شبه الرسمية " هذا المطلب ينادي به الكثير من الناس حول العالم، لتخليص أنفسهم من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب اليمني".

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