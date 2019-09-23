ترامب من قمة المناخ في نيويورك: أؤمن بالهواء النقي والمياه النظيفة

وعد قادة دول العالم خلال حضورهم لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، اليوم الإثنين، أنهم سيبذلون المزيد من الجهود لحماية كوكب الأرض من عوامل الاحتباس الاحتراري الذي بلغ مستويات خطيرة، معترفين أن الجهود المبذولة لحد الآن غير كافية.

وقال الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا إيتشينيك، الذي تستضيف بلاده مفاوضات المناخ المقبلة في وقت لاحق من هذا العام، إن ستاً وستين دولة وعدت بأن يكون لها أهداف مناخية أكثر طموحاً منها 30 دولة تطمح لتكون بلدان فيها صفر بالمئة من انبعاثاث ثاني أكسيد الكربون بحلول منتصف القرن.

ووعد رؤساء دول مثل فنلندا وألمانيا، بحظر الفحم خلال عقد من الزمان.

وفاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحضور عندما شارك لبضع دقائق في قمة المناخ، مع أنّه لم يكن قد أعلن عن هذه المشاركة. ولم يلقِ ترامب كلمة، بل اكتفى بالجلوس لدقائق في القاعة العامة، حيث استمع ثم صفق لكلمة رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي، بالإضافة إلى تعهدات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المفصلة.

وغادر ترامب القمة وعند مغادرته قال للصحفيين "أنا مؤمن كبير بالهواء النقي والمياه النظيفة ويجب على جميع البلدان أن تتضافر وتفعل ذلك ويجب أن تفعل ذلك لأجل أنفسهم، هذا أمر مهم، شكرا".

ورأى متابعون تصريح ترامب غريباً بعض الشيء، إذ أعلن في حزيران/يونيو من العام 2017 انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ التي تمّ التوقيع عليها في عام 2015، على أن يتمم الانسحاب الأميركي رسمياً بحلول عام 2020. ويشارك نحو ستين زعيماً من العالم في هذه القمّة حول المناخ بهدف إعطاء دفع جديد للاتفاقية المذكورة.