خرج الآلاف من السعوديين، الإثنين، إلى الشوارع للاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للبلاد، بعد أسبوع من الهجوم على واحدة من أكبر المنشآت النفطية في العالم.

وأبدى السعوديون ثقتهم في حكومتهم من أجل حل الوضع وقالوا إن البلاد ستتغلب على هذه التحديات الأمنية التي تواجهها في الآونة الأخيرة بفضل ما تملكه مقومات.

وأدت الهجمات على منشأة معالجة النفط الخام الرئيسية التابعة لشركة أرامكو في 14 من أيلول/سبتمبر إلى وقف إنتاج 5.7 مليون برميل من الإنتاج اليومي من النفط للمملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل أكثر من 5 ٪ من الإنتاج العالمي اليومي من النفط الخام.

وتلقي الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا اللوم على إيران في الهجمات، فيما تنفي طهران التهمة وحذرت من الضربات الانتقامية مما زاد التوترات في المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده ستقدم تحالفها الأمني ​​المنافس في الخليج الفارسي، حيث ترسل الولايات المتحدة مزيدا من القوات إلى المملكة العربية السعودية وترأس تحالفها العسكري الإقليمي.