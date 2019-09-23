شاهد: إحتفال عالمي بسلسلة باتمان في الذكرى الثمانين لصدورها

انطلق الإحتفال بمرور 80 عاما عن سلسلة باتمان أو الرجل الوطواط عبر جميع مناطق العالم السبت. وعرض رمز السلسلة في الساعة الثامنة على أغلب الأبنية الرئيسية في الساحات العمومية في ست قارات، بما في ذلك طوكيو في اليابان وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا وبرلين في ألمانيا وروما في إيطاليا وباريس في فرنسا وبرشلونة في إسبانيا ولندن في المملكة المتحدة وساو باولو في البرازيل ومونتريال في كندا ومكسيكو سيتي في المكسيك ونيويورك في الولايات المتحدة ، قبل أن يتم تشغيلها أخيرًا في استوديوهات وارنر بروس في لوس أنجلس بكاليفورنيا في الساعة الثالثة من يوم الأحد.

ولبس محبو السلسلة ولعبة الفيديو بهذه المناسبة التي تصادف الذكرى 80 لتأسيس ظهور Caped Crusader لأول مرة في صفحات دي سي كوميكس في العام 1939. وشهد الحدث العالمي أيضًا تشغيل Batman 5K ليلا كجزء من الاحتفالات في بعض المدن.