باحثون فرنسيون يعملون على تطوير أدق جهاز مسح لتصوير الدماغ في العالم

يقوم الباحثون في فرنسا بتطوير جهاز مسح تصويري يعمل بالرنين المغناطيسي، وذلك باستخدام مغناطيس دقيق لتصوير الدماغ بشكل فائق الدقة. وسيمكن الجهاز الجديد الأطباء من شرح الوظائف العصبية بشكل أفضل، كما سيمكنهم من كشف الأمراض بمجرد ظهورها.

ويؤكد فريق البحث أن المغناطيس العملاق، الذي يتم تطويره من خلال مشروع "إيزولت" في منشاة "نوروسبين" بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، يمكن أن يساعد في تشخيص بعض الأمراض بشكل أفضل على غرار مرض الزهايمر. ويأمل نيكولا بولانت، المدير العلمي لمشروع "إيزولت" أن يسمح المغناطيس العملاق بفهم أفضل للعقل البشري وكيف يعمل من خلال دراسة مختلف خصائص دماغ الإنسان وعلاقتها بأشياء كالموسيقى والرياضيات وتعلم اللغات.

ويستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي الحقول المغناطيسية القوية والموجات اللاسلكية لإنتاج صور مفصلة من داخل الجسم. ويبلغ طول المغناطيس الجديد 5 أمتار ويصل قطره إلى 5 أمتار أيضا ويزن 130 طنا، وقد تمّ بناؤه من عدة طبقات تتصل ببعضها البعض من خلال لفائف مصنوعة من مواد النيوبيوم والتيتانيوم.

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وبإمكان الجهاز الجديد إرسال مجال مغناطيسي بحوالي 11.7 تسلا، وهو ما يعدّ أقوى بـ 230 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض حسب فريق البحث الذي أكد أنّ الجهاز ينتج صورا أكثر وضوحا بعشر مرات من تلك التي ينتجها جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الأكثر تطورا اليوم، والذي يمكنه إرسال مجال مغناطيسي لا يتعدى 7 تسلا.

وقد يدخل الجهاز الجديد مجال الخدمة العام المقبل أو العام الذي يليه حيث يعكف الباحثون على إجراء اختبارات على المغناطيس، ولكن الجزء الرئيسي من التطوير سيبدأ في أوائل عام 2020، عندما يتم فحص الجهاز باستخدام معدات التصوير بالرنين المغناطيسي الفعلية.