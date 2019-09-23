شاهد: تابوت الملك الفرعوني توت عنخ آمون المذهل يخضع لعملية ترميم دقيقة

استهلت مصر عملية ترميم تابوت الملك الفرعوني توت عنخ آمون، حيث من المنتظر أن تستغرق هذه العملية ما بين سبعة إلى تسعة أشهر. وسيشهد التابوت الخشبي المذهب، المعروف بالتابوت الذهبي الكبير عملية ترميم دقيقة للقشور الذهبية الموجودة على سطحه. وقال خالد العناني، وزير الآثار المصري إن عملية الترميم ستستغرق وقتًا طويلاً لأن التابوت في حالة هشة منذ اكتشافه في مقبرة وادى الملوك في العام 1922.

ووصل التابوت الذهبي إلى المتحف المصري الكبير الجديد في الجيزة قبل ستة أسابيع من متحف الآثار المصرية في ميدان التحرير بالقاهرة.

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وأشار الوزير إلى إنه سيتم عرض التابوت إلى جانب التوابيت الذهبية الأخرى وغيرها من القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير الذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام 2020.

وبالنسبة للكثيرين، يعتبر الملك توت عنخ آمون آخر رموز مجد مصر القديمة.