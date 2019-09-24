مقتل 19 وجرح 300 إثر وقوع زلزال شمال باكستان

تسبب زلزال بدرجة 5.8، ضرب شمال باكستان، الثلاثاء، في مقتل 19 شخصاً، وجرح 300 آخرين، بحسب آخر حصيلة أوردتها وكالة فرانس برس عن مسؤولين باكستانيين.

وأظهرت لقطات مصورة حجم مخلفات الكارثة، من تداعي للبنايات، وتشققات واسعة لدرجة أنها ابتلعت سيارات بأكملها، في ميربور، وهي بلدة تقع على الجانب الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه بالقرب من الهند.

وكان مفوض الشرطة محمد الطيب ذكر في وقت سابق إن ثمانية أشخاص قتلوا بينهم ثلاثة أطفال، فيما ذكر قائد شرطة المنطقة عرفان سليم إن أكثر من 100 أصيبوا بجروح.

وذكر سليم" أنا في المستشفى الآن وأخبروني أن العديد من المصابين في حالة حرجة".

وقال اللواء آصف غفور، الناطق بلسان القوات المسلحة الباكستانية في تغريدة له على تويتر أنه تم إرسال قوات الجيش مع فرق الطيران والدعم الطبي إلى المناطق المتضررة.

وقال رجا فاروق حيدر، رئيس وزراء إقليم آزاد كشمير الباكستاني لوسائل إعلام محلية "إن تركيزنا الكامل الآن هو تسريع عملية الإنقاذ، فهناك أشخاص عالقون هناك ويحتاجون إلى مساعدة فورية، نحن نضع كل مواردنا في سبيل مساعدة الناس وتقديم أفضل ما في وسعنا ".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن الزلزال وقع على بعد 14 ميلًا (23 كم) شمال جيلوم، في باكستان، على عمق يبلغ 10 كم.

وقال الجنرال محمد افضال، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، إن معظم الأضرار وقعت في منطقة تقع بين جيلوم وميربور.

ووقع آخر زلزال كبير في كشمير في عام 2005 ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80،000 شخص.

تقع جيلوم في شمال شرق باكستان على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق إسلام أباد.