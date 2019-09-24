"كلام قاس".. ما قالته الناشطة الصغيرة تونبرغ لقادة العالم في نيويورك

هاجمت السويدية غريتا تونبرغ "الناشطة الصغيرة" في مجال المناخ قادة دول العالم، خلال قمة للمناخ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بسبب عدم تحركهم بالقدر الكافي وفشلهم في مجابهة التغيرات المناخية.

وقالت تونبرغ يوم أمس الإثنين أثناء مداخلتها: "كان العلم واضحا جدا منذ اكثر من 30 سنة، كيف تجرؤون على النظر حيث لا ينبغي، ثم تأتون إلى هنا لتقولوا إنكم تقومون بما يكفي، بينما لا نرى السياسات والحلول الضرورية في اي مكان بعد.

وأضافت القول: "تقولون إنكم تسمعوننا وتتفهمون الأمر العاجل، فإذا كنتم تتفهون الوضع حقا بينما أنتم عاجزون على الفعل، فستكونون حينها أشرارا، وهذا ما أرفض اعتقاده".

وكانت تونبرغ أبحرت عبر الأطلسي من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، على متن قارب خاص، في رحلة كانت فيها نسبة ثاني أوكسيد الكربون تساوي الصفر.

وقد بدأت الطفلة المراهقة بالاحتجاج خارج البرلمان السويدي، للفت الأنظار نحو ظاهرة تغير المناخ، ومنذ أن بدأت احتجاجاتها أخذ مراهقون في بلدان عدة باتباعها، إلى أن نظمت اضرابات لأجل المناخ الأسبوع الماضي، في أكثر من 150 دولة.

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