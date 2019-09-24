ديمي مور تقول إنها تعرضت للاغتصاب في الـ15 وإن ذلك حدث بعلم والدتها

قالت ممثلة هوليود المعروفة ديمي مور، 56 عاماً، إنها تعرضت للاغتصاب في سن 15 عاما في منزلها من قبل رجل زعم أنه دفع 500 دولار لوالدتها. وقدمت مور هذه المعلومات خلال مقابلة صريحة في برنامج "غود مورنينغ أمريكا" للحديث عن كتابها الجديد "إنسايد أوْت" الذي هو عبارة عن مذكراتها.

وروت مور لديان سوير، مقدمة البرنامج أنها عادت إلى المنزل لتجد رجلاً مسناً، يعرف والدتها، قام باغتصابها وزعم الرجل أن أمها كانت قد تلقت 500 دولار: " لقد كان اغتصابا وخيانة مدمرة بلغت ذروتها عندما سألني الرجل كيف تشعرين بعد أن باعتك أمك ب 500 دولار."

كانت والدة مور مدمنة على الكحول وكانت تصحبها معها للحانات في سن المراهقة. توفيت الأم عام 1998. وعندما سئلت عما إذا صدقّت الرجل قالت مور: "في قرارة قلبي، لا أعتقد بأنها كانت صفقة مباشرة، لكنها سمحت له بإيذائي".

كانت مور واحدة من أنجح ممثلات هوليوود في 1990 بفضل أدوار البطولة التي حازت عليها في أفلام مثل غوست، إنديسينت بروبوزال، و فيو غود مين.

وتتناول مور في كتابها، ذكرياتها عن طفولتها ومحاولات انتحار أمها فتقول: "أتذكر استخدام أصابعي، أصابع طفلة صغيرة لاستخراج حبوب حاولت أمي ابتلاعها للانتحار...حدث ذلك مرات عديدة، تغيرت حياتي وانتهت طفولتي."

كما تناولت مور في مذكراتها معاركها السابقة مع تعاطي المخدرات في منتصف الثمانينات وانهيار زواجها من آشتون كوتشر، وازدياد وزنها.

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