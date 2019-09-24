نانسي بيلوسي تعلن فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ رسمياً بإجراء تحقيق بهدف عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متخذة بذلك خياراً حاسماً، رداً على المزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

ويأتي القرار بعد انقاسم في أوساط الديمقراطيين حول إطلاق إجراءات عزل ترامب خلال الأشهر الأحد عشر السابقة.

بحسب بيلوسي، سيحقق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فيما إذا كان الرئيس الجمهوري لجأ إلى طلب مساعدة أوكرانيا من أجل التضييق على نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، ومنافسه الديمقراطي الأساسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

"بيلوسي تعلن إطلاق إجراءات العزل"

كانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، وغيرها من وسائل الإعلام، قالت إن رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، ستعلن اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل ترامب، الجمهوري، رسمياً، بحسب ما أفادتنا به وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت واشنطن بوست الخبر نقلاً عن مسؤوليْن ديقمراطييْن مقربين من بيلوسي.

وأثار اتصال الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، خصوصاً في الأوساط الديمقراطية، حيث اتهم ترامب باستخدام ورقة كييف للضغط على أسرة بايدن، التي تقدّم مرشحاً ديمقراطياً إلى الانتحابات الرئاسية 2020.

وجو بايدن هو منافس ترامب، ويملك ابنه (والأسرة بشكل عام) أعمالاً في أوكرانيا.

دعا نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إلى التعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي يجريها الكونغرس في قضية اتصاله بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ويزعم ديمقراطيون أن ترامب مارس ضغوطاً على زيلينسكي خلال الاتصال للتحقيق في الأعمال التي يديرها ابن بايدن في أوكرانيا. وبايدن أحد المرشحين الديمقراطيين المنافسين لترامب للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2020.

وأضاف بايدن في بيان أصدره مساء اليوم "إذا استمر ترامب بالهزء من القانون، فإن لن يترك المجال أمام الكونغرس إلا للبدء بإجراءات عزله". وكان ترامب قد نفى سابقاً اليوم أنه مارس ضغطاً على زيلينسكي لإلحاق الضرر بخصمه في الانتخابات، جو بايدن.

وأعلن ترامب أيضاً في وقت سابق اليوم إنه سمح بنشر النص الكامل للاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الأوكراني في نهاية تموز/يوليو الفائت.

ترامب يعلق على الأخبار

في أوّل تعليق له على الأخبار التي تتحدث عن إطلاق الديمقراطيين المرحلة الأولى من عملية عزله، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن عملية من هذا الشأن قد تكون إيجابية لإعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ترامب "الجميع يقول إن الأمر سيكون إيجابياً بالنسبة لي خلال الانتخابات".

وكان ترامب نفى أولاً أن يكون قد باح بمعلومات مقلقة خلال اتصاله الهاتفي، ثم نفى أن يكون قد مارس ضغوط على أوكرانيا من أجل مكاسب انتخابية داخلية، ولكن يبدو أن بيلوسي، التي عارضت دائماً البدء رسمياً بإجراءات عزل ترامب، تغيّر موقفها الآن إذا ما صدق خبر واشنطن بوست.

وكان ترامب اعتبر في وقت سابق اليوم اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن أمرا "سخيفا"، بحسب ردّ قاله في نيويورك حيث يتم انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.