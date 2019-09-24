حاول الرئيس الأمريكية دونالد ترامب السخرية من الكلمة العاطفية التي ألقتها الناشطة البيئية السويدية الشابة غريتا تونبرغ أمام قادة العالم خلال افتتاح قمة الأمم المتحدة حول المناخ بشأن خطورة التغير المناخي.

وقال ترامب في تغريدة إن غريتا تونبرغ تبدو وكأنها فتاة "سعيدة للغاية" وأضاف ترامب أن تونبرغ تتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع ومن الجميل أن نرى ذلك.

ودانت غريتا تونبرغ خلال كلمتها المؤثرة قادة العالم لفشلهم في وقف موجة تغير المناخ، وأظهرت بعض الصور الناشطة الشابة وهي تراقب بهدوء الرئيس الأمريكي وهو يدخل الأمم المتحدة ويخطف الأضواء أثناء حديثه مع الصحفيين. ودعت الناشطة السويدية زعماء العالم الذين توافدوا إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة للمشاركة في الدورة السنوية الـ 74 للجمعية العامة في نيويورك، إلى التحرك السريع لوقف التغيّر المناخي وظواهره الواضحة كتصحر الغابات المطيرة وتحمض المحيطات والبحار وانجراف التربة وارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الكتل الجليدية العملاقة وتعرض الأحياء النادرة للانقراض.

وأبحرت تونبرغ عبر المحيط الأطلسي من بريطانيا إلى الولايات المتحدة على متن قارب غير ملوث للتنديد بانبعاثات الكربون خلال السفر عبر الجو. وسبق وأن احتجت تونبرغ أمام البرلمان السويدي لجذب الانتباه إلى مخاطر تغير المناخ وهو ما جعل الشباب يحذون حذوها في عشرات الدول الأخرى، وقد بلغت الاحتجاجات الشبابية المنددة بالاضطرابات المناخية ذروتها في أكثر من 150 دولة الأسبوع الماضي.

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