لبنانيون تعاملوا مع إسرائيل ... فهل هم عملاء أم مبعدون؟

في الطريق الى بلدة القليعة، في جنوب لبنان والقريبة من الحدود الإسرائيلية، هناك لافتة كتب عليها "لا مكان للعملاء بيننا". في منطقة يتمتع حزب الله بنفوذ كبير فيها.

"العملاء" هم آلاف الجنوبيين الذين تعاملوا مع إسرائيل خلال احتلالها للجنوب وغادروا قراهم وبلداتهم لدى انسحابها قبل 19 عاماً.

في البلدة ذات الغالبية المسيحية والتي تحيط بها سهول زراعية خصبة وأشجار زيتون معمرة، يلتزم غالبية الأهالي الصمت لدى سؤالهم عن مصير أقربائهم في الجهة الآخرى من الحدود، في انتظار أن تهدأ عاصفة أثارتها مؤخراً عودة قيادي سابق في "جيش لبنان الجنوبي"، المجموعة العسكرية التي دعمتها إسرائيل خلال احتلالها للجنوب على مدى 22 عاماً، إلى البلاد.

منازل كثيرة مقفلة أو مهجورة في القليعة. ويقول أحد السكان ممتنعاً عن ذكر اسمه، مشيراً إلى منزل مقفل، "هذا واحد من أكثر من مئة منزل أوصدت أبوابها".

ويضيف "عائلات بأكملها غادرت ولم نسمع عنها شيئاً منذ ذاك الحين. جثث قلة منهم نُقلت بعد وفاتهم لدفنها في البلدة".

كثيرون يرفضون الكلام خوفا من أن يتحولوا بدورهم الى "متهمين بالعمالة".

في أيار/مايو 2000، انسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب، وفرّ الآلاف من أعضاء "جيش لبنان الجنوبي" ومعظم أفراد عائلاتهم إلى إسرائيل خوفاً من أعمال انتقامية خصوصاً من أنصار حزب الله. ويعدّ الأخير "رأس حربة" في انسحاب الإسرائيليين، بعد تنفيذه لسنوات طويلة، الى جانب مجموعات يسارية، عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي و"جيش لبنان الجنوبي".

ولم يعد غالبية الفارين إلى البلاد خشية تعرضهم للملاحقة أو التوقيف. ومنذ ذلك الوقت، تثير قضيتهم حساسية بالغة في لبنان، إذ يصفهم البعض بـ"المبعدين قسراً"، فيما يعتبرهم آخرون "عملاء" لإسرائيل.

"جيش لبنان الجنوبي"

تم تأسيس "جيش لبنان الجنوبي" عام 1976، على أيدي عناصر من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان (1990-1975). وفي ظل تفتت الجيش بين المجموعات الطائفية والسياسية المقاتلة آنذاك، وضعت هذه المجموعة نصب أعينها مواجهة الفصائل الفلسطينية التي كانت تستخدم الجنوب لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. ثم ما لبثت أن خاضت معركة ضد المسيحيين في لبنان، بدعم من مجموعات لبنانية يسارية وإسلامية.

ومع التعقيدات التي طرأت على الحرب اللبنانية وتدخل إسرائيل على الأرض واجتياحها لجنوب لبنان مرة أولى عام 1978 ثم للجنوب ومناطق أخرى واسعة في 1982، تعاملت المجموعة مع إسرائيل، وجنّدت كثيرين من أبناء المنطقة وباتت تأتمر بأوامر الإسرائيليين.

وتزامن ذلك مع فترة أقام خلالها بعض زعماء لبنانيين، علاقات مع اسرائيل التي تعتبر في حالة حرب رسمية مع لبنان منذ إنشائها في 1948.

وتتراوح التقديرات حول عدد الموجودين حالياً في اسرائيل بين 2400 و2700 شخص، بينهم أطفال ترعرعوا وتعلموا هناك، وفق لجنة ممثلة للعائلات.

وخضع من عاد الى لبنان في الأشهر أو السنوات التالية للانسحاب الإسرائيلي، لمحاكمات قضائية صدرت فيها إجمالاً أحكام مخففة بالسجن. وغادر كثيرون إسرائيل، بحسب تقارير مختلفة، باتجاه دول أخرى لا سيما السويد وألمانيا وكندا.

ويشدد أمين سعيد، مختار القليعة الذي له أقارب فروا إلى إسرائيل، على أن "من حق كل لبناني أن يعود إلى أرضه، وليحاكم أي متورط برقبته دماء وضحايا بغض النظر عن انتمائه".

ويسهب سعيد في الحديث عن الأسباب التي دفعت هذه الشريحة للفرار، ويقول إن بينهم من كانوا "جنوداً في الجيش اللبناني، حكمتهم الظروف أن ينتهي الأمر بهم كذلك بعدما تخلت الدولة عنهم".

ويضيف "ملف المبعدين منسي، فنحن هنا لا نشكل قوة ضاغطة أو ورقة انتخابية" في منطقة ذات غالبية شيعية.

يختلف المشهد تماماً، على بعد أقل من خمسة كيلومترات من القليعة، في بلدة الخيام ذات الغالبية الشيعية.

قالت سكنة بزي (50 عاماً) بانفعال، خلال تجمع احتجاجي على عودة القيادي السابق في "جيش لبنان الجنوبي" عامر فاخوري الى لبنان فجأة: "هؤلاء ليسوا مبعدين قسراً، هؤلاء خونة (..) هربوا من وطنهم وأهلهم وخرجوا بإرادتهم من أرضهم".

وحصلت التظاهرة منتصف الشهر الحالي في باحة معتقل الخيام، وهو سجن تولى "جيش لبنان الجنوبي" إدارته خلال الاحتلال الإسرائيلي، ونددت منظمات غير حكومية مراراً بحصول عمليات تعذيب وسوء معاملة فيه.

واعتقلت سكنة أربع سنوات في هذا السجن بتهمة "التعامل مع المقاومة"، أي حزب الله. وتقول السيدة الممتلئة البنية التي ارتدت حجاباً وعباءة سوداء، "كل من يطالب بعودتهم خائن مثلهم. نرفض عودة العملاء إلى لبنان".

وأوقفت السلطات اللبنانية فاخوري تحت ضغط حملة بدأت فور انتشار خبر عودته، وأصدرت في حقه مذكرة توقيف بتهمة التعامل مع إسرائيل وهي تحقق في اتهامات بإعطائه أوامر لتعذيب معتقلين لبنانيين وفلسطينيين في معتقل الخيام. وكان فاخوري قد عاد إلى لبنان من الولايات المتحدة حيث عاش هناك لأكثر من عشرين سنة، مراهنا على الأرجح على سقوط حكم غيابي صادر في حقه بالتعامل مع اسرائيل، بمرور الزمن.

علما بأن البرلمان اللبناني أقرّ في عام 2011، مشروع قانون تقدم به الرئيس الحالي ميشال عون الذي كان نائباً آنذاك نصّ على عودة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل. لكن مراسيمه التطبيقية لا تزال قيد الإعداد في وزارة العدل.

لكن سكنة بزي لا تريد أن تسمع بهذه العودة. وتقول "ممنوع عليهم أن يرجعوا.. لا نريدهم لا هم ولا أولادهم. هذه الأرض لنا".

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