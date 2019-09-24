ترامب يدعم السيسي ويقول إن الفوضى كانت تعم مصر قبل وصوله إلى الحكم

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين دعما قويا لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي يواجه مظاهرات في بلاده، قائلا إن الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقة جيدة طويلة الأمد.

وقال ترامب للسيسي لدى لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ”الجميع لديه مظاهرات... لا لست قلقا بشأنها. مصر لديها زعيم عظيم“.

وأضاف الرئيس الأمريكي "لقد حقق أمرا رائعا في وقت قصير، فعندما تولى السلطة من فترة قصيرة كانت مصر تعاني الفوضى وهي الان ليست في فوضى.

وسُئل السيسي عن المظاهرات فحمل ”الإسلام السياسي“ المسؤولية عنها.

وقال الرئيس المصري "ستجدون دائما في منطقتنا في ظل الإسلام السياسي والجهود التي بذلت في السنوات الماضية من أجل السماح لهم بلعب دور المنطقة. فالمنطقة ستظل في حاجة إلى استقرار حقيقي طالما يوجد إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا."

وتابع السيسي "الموضوع في مصر، أن الرأي العام لن يستطيع ان يقبل ولن يقبل بتواجد الإسلام السياسي ليحكم مصر ورفض هذا الموضوع عندما تولوا السلطة لمدة عام في مصر."

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