شاهد: سماء إندونيسيا تتحول إلى اللون الأحمر

أظهرت صور بثتها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي احمرار الأجواء في مقاطعة جامبي الإندونيسية. وتغيرت الأجواء في هذه المقاطعة إلى اللون الأحمر مطلع هذا الأسبوع بسبب حرائق الغابات التي شهدتها أجزاء واسعة من المقاطعة.

واشتكى السكان من تلوث الجو بسبب الدخان والأبخرة، وهو ما جعلهم يتنفسون بصعوبة حيث نشر البعض مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيها أن الدخان أضرّ بالرؤية وجعل الهواء ملوثا والتنفس صعبا.

وكثيرا ما تتسبب الحرائق في إندونيسيا في انتشار الضباب الدخاني على نطاق واسع ما يحجب الرؤية في منطقة جنوب شرق آسيا، وهو ما تؤكده الصور التي تمّ تداولها من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد البعض أن أسباب الحرائق تعود إلى تهيئة الأراضي لزراعات زيت النخيل حيث كثيرا ما يعمد السكان إلى هذا الإجراء.

وقد أثار الدخان والأبخرة الحمراء مخاوف السكان بشأن الصحة العامة، كما أعربت شركات السياحة والطيران عن قلقها من الوضع. للتذكير تسعى السلطات الإندونيسية إلى إخماد الحرائق التي اندلعت منذ أيام حيث تمّ تخصيص 37 طائرة هليكوبتر لإطفاء الحرائق.

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