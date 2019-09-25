ما السبب وراء "لسعات البعوض" التي أدت إلى 8 وفيات في الولايات المتحدة؟

سجلت الولايات الوتحدة الأمريكية، بداية من الهشر الجاري، وفاة 8 أشخاص بسبب مرض نادر ينتقل عن طريق البعوض، وكان آخرها وفاة شخص بمرض "التهاب الدماغ الخيلي الشرقي" في ولاية ماساتشوستس.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن إدارة الصحة العامة بالولاية، قالت، الإثنين، إن الضحية من بين الحالات العشر البشرية المؤكدة للمرض التي تم الإبلاغ عنها سابقًا في ولاية ماساتشوستس.

وقالت مفوضة الصحة العامة في ماساتشوستس مونيكا بهرل في بيان صحفي "نواصل التأكيد على ضرورة حماية الناس لأنفسهم من لسعات البعوض...من الضروري للغاية أن يتخذ الناس خطوات الوقائية اللازمة لتجنب التعرض للدغة البعوض."

وتم الإبلاغ عن وفاة أحد سكان كونيتيكت الذي أصيب بالمرض يوم الجمعة، وقال رينيه كولمان ميتشل من وزارة الصحة العامة بالولاية إن الضحية كان من بين شخصين ثبتت إصابتهم بالمرض على مستوى الولاية.

وقال كولمان ميتشل في بيان صحفي "تحديد هوية اثنين من سكان كونيتيكت أصيبوا بمرض غلتهاب الدماغ الخيلي أحدهما وافته المنية ، يؤكد على خطورة هذه العدوى".

في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة الصحة في ولاية رود آيلاند عن وفاة شخص بالغ في الخمسينيات من العمر من ويست وارويك، وكانت هذه أول حالة إصابة بشرية في الولاية منذ عام 2010 وأول حالة قاتلة منذ عام 2007.

وسجلت ولاية ميشيغان بداية شهر سبتمبر أيلول وفاة أربعة أشخاص بسبب الإلتهاب الدماغي المنقول عن طريق البعوض بمقاطعة كالامازو كاونتي، إضافة إلى تسجيل وفاة شخصين بنفس الداء في جنوب غرب الولاية في 17 أيلول سبتمبر.

ماهو التهاب الدماغ الخيلي الشرقي

التهاب الدماغ الخيلي الشرقي هو مرض نادر ولكن قاتل محتمل بسبب لدغات البعوض، وعادة ما يتم الإبلاغ عن خمس إلى 10 حالات إصابة بشرية به كل عام، ويسجل وفاة 30 ٪ من بين المصابين، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويتسبب المرض في تورم في الدماغ يسبقه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة وغثيان، وقال مركز السيطرة على الأمراض إن الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى نوبات أو غيبوبة يمكن أن تسبب تلفا في الدماغ.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض سكان المناطق المتأثرة باستخدام جهاز طارد الحشرات وتجنب التعرض للهواء الطلق بعد حلول الظلام لتقليل مخاطر التعرض للبعوض.

ويتسبب البعوض بكافة فصائله في نقل أمراض مثل الملاريا وفيروس زيكا وحمى الضنك ما حمل العلماء على التحذير من احتمال حدوث وباء عالمي بسبب الانتشار الواسع للفيروسات التي تهدد حياة البشر.

وفي وثائقي كندي المخرجة الكندية سو رينار يحمل عنوان "البعوض" يذكر أنه تم تسجيل 750 ألف حالة وفاة بسبب الأمراض التي تنقلها هذه الحشرات حول العالم.

للمزيد على يورونيوز:

محكمة ألمانية تقضي بأن آثار الثمالة هي "حالة مرضية"

باحثون فرنسيون يعملون على تطوير أدق جهاز مسح لتصوير الدماغ في العالم