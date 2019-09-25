نبش قبر طفل لاجئ سوري في لبنان يثير استياء واسعاً

بغضب شديد أعرب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي لفيسبوك وتويتر عن امتعاضهم، من نبأ إقدام مسؤول محلي في بلدة عاصون اللبنانية، على نبش قبر طفل سوري وإخراج جثمانه بتعلة أنه يمنع دفن سوري الجنسية في المقبرة المخصصة للبنانيين فقط، ولأن مساحة البلدة لا تسمح بتوفر أراض مخصصة للدفن، إلا للأهالي.

تناقل ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مواطنين في قرية عاصون شمال البلاد، نبشوا قبر طفل سوري يبلغ من العمر... Publiée par Ahmed Abutaleb Alneshaby sur Lundi 23 septembre 2019

وقد تمكنت عائلة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات من دفنه في بلدة أخرى من محافظة عكار الشمالية. ونشر مستخدم لفيسبوك معلومات مفادها أنه بعد الحادثة، بادر واحد من أهالي القرية بشراء قطعة أرض لتخصيصها كمقبرة للسوريين.

‏بعد حادثة نبش قبر الطفل السوري في قرية عاصون اللبنانية قام الدكتور خالد عبد القادر بشراء قطعة أرض وتخصيصها مقبرة للسوريين. جزاك الله عنا و عن المهجرين خير الجزاء!💗 Publiée par Noor Sayyed sur Mardi 24 septembre 2019

وانتقد مستخدمو فيسبوك وتويتر عملية النبش باعتبارها تعبيرا عن الحقد الموجه للسوريين، فيما اعتبره آخرون انتصارا للعنصرية. من جانبه علق الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة على ذلك بالقول: "إنه مستوى من العنصرية يثير الغثيان".

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