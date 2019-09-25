شاهد: إفراغ فجوات في حائط البراق من رسائل تضمنت أمنيات يهودية ودعوات للرب

أمام حائط البراق في القدس، وبعصي طويلة يقوم فريق من عمال النظافة يقوده حاخام الحائط الغربي، بإفراغ فجوات في الحائط من رسائل تضمنت أمنيات يهودية ودعوات للرب، كان وضعها كل من زار المكان من اليهود، في تقليد دأبوا عليه منذ عقود. ويقوم صامويل رابينوفيتش حاخام الحائط الغربي بمراقبة عملية تجميع هذه الرسائل مرتين في السنة، ليتم دفنها فيما بعد في جبل الزيتون وفق عادات يهودية، وتأتي عملية إفراغ الفجوات هذه المرة قبيل السنة اليهودية الجديدة. ويرتبط اسم الحائط لدى المسلمين بالإسراء والمعراج، فيما يعتبره اليهود بقية من جدار الهيكل القديم.