الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو تشكيل حكومة وغانتس يرفض الانضمام إليها

كلّف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم، الأربعاء، تشكيل حكومة جديدة بعد فشل المفاوضات بين الأطراف السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

بناء عليه سيعمل نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، في الفترة المقبلة، على تشكيل حكومة جديدة وذلك بعد الانتخابات التي تمّت في إسرائيل الأسبوع الفائت، والتي أفرزت تقارباً شديداً بين الليكود وحزب "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس.

وقال المكتب الرئاسي اليوم في إعلان رسمي، إن مهمة تشكيل الحكومة ستوّكل إلى نتنياهو، زعيم الليكود" ومن المنتظر أن يلقي الاثنان بياناً في هذا الخصوص قريباً".

وقال الرئيس ريفلين لنتنياهو في حفل الترشيح "لقد قررت منحك الفرصة لتشكيل حكومة".

جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو مساء الاربعاء دعوة منافسه الرئيسي بيني غانتس الى الانضمام إليه في إطار حكومة وحدة بعدما كلفه رئيس الدولة تشكيل حكومة جديدة منبثقة من الانتخابات التشريعية.

ورفض غانتس الدعوة قائلاً إنه "لن يشارك في حكومة برئاسة نتنياهو المهدد بتوجيه اتهامات قضائية إليه".

وجاء هذا الموقف في تصريحات ادلى بها نتانياهو للصحافيين بعدما قبل تكليف الرئيس ريفلين تشكيل الحكومة إثر انتخابات تسببت بمأزق سياسي في إسرائيل.

ويعد رئيس حزب ليكود اليميني بينيامين نيتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة حيث شغله لأربع ولايات كاملة.

وأمام نيتنياهو 28 يومًا لتشكيل ائتلاف ويمكنه أن يطلب من الرئيس ريفلين تمديدا يصل لأسبوعين إضافيين إذا لزم الأمر.

وحلّ التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بزعامة غانتس في المرتبة الأولى في انتخابات الثلاثاء الفائت بفوزه بـ33 مقعداً من أصل 120 في البرلمان، بينما حلّ الليكود ثانياً بفارق مقعدين.

لكنّ كلا الطرفين يبقى عاجزاً، حتى مع دعم حلفاء كل منهما، على بلوغ أكثرية الـ61 نائباً، للحصول على غالبية مطلقة في الكنيست وبالتالي تشكيل حكومة أكثرية.