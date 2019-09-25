أعلنت المملكة العربية السعودية عن منحها 500 مليون دولار أمريكي دعماً لجهود الأمم المتحدة في اليمن.

أتى هذا الإعلان على لسان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة حضره مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وأضاف الجبير أن هذا التبرع هو أحدث مساهمة للسعودية في المساعدات إلى اليمن والتي وصلت منذ بداية الأحداث إلى أكثر من 14 مليار دولار. مؤكداً أنها تأتي ضمن إطار المساهمة في المساعدات الإنسانية التي تقدمها مختلف المنظمات الأممية لليمن.

من جهته قال لوكوك إنه: "في الوقت الحالي، تصل مساعداتنا إلى 11 مليون شخص والتي لولاها لكان موت ملايين من الأشخاص في اليمن محتماً." هذا و أشاد لوكوك بما سماه "سخاء الدول المانحة" وعلى رأسهم السعودية التي وجه لها الشكر.

وأشار الجبير إلى رغبة بلاده بالاستمرار بالتعاون في مجال المساعدات مع هذه المنظمات للحد من الأزمة الإنسانية التي وحسب تعبير الجبير يمكنها أن "تخفف معاناة الأخوة اليمنيين".

هذا وقد أودى الصراع في اليمن بحياة عشرات الآلاف من الناس، كما أنه يعتبر أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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