ترامب طلب فعلاً من زيلينسكي التحقيق في نشاطات بايدن في أوكرانيا

في ملخص المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو-تموز الماضي، طلب الرئيس الأمريكي من زيلينسكي التأكد فيما إذا كان نائب الرئيس السابق جو بايدن قد أغلق تحقيقا بخصوص شركة للغاز يعمل بها نجل بايدن.

واتهم الديمقراطيون ترامب الذي يسعى للترشح لولاية ثانية العام المقبل بالضغط على أوكرانيا لتشويه صورة بايدن، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسيات المقبلة.

وقال ترامب في المكالمة: "هناك الكثير من الحديث عن نجل بايدن، وأن بايدن الأب أغلق تحقيق النيابة، والكثير من الناس يرغبون في معرفة ذلك، لذا فإن كل ما يمكنك القيام به مع المدعي العام سيكون رائعًا".

وأشارت معلومات أن المكالمة تزامنت مع قرار الحكومة الأمريكية بتجميد ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. كما أخبر ترامب زيلينسكي أن المدعي العام ويليام بار، المسؤول الأعلى عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، سيتواصل معه بشأن إعادة فتح التحقيق في شركة الغاز الأوكرانية.

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