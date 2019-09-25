شاهد: لحظة انفصال مركبة "سويوز" الفضائية عن الصاروخ بعد دقائق من الإقلاع

أقلعت مركبة "سويوز"، بنجاح، اليوم الأربعاء من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان حاملة على متنها الإماراتي هزاع المنصوري والأميركية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوتشكا، في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية يتوقع أن تستغرق 6 ساعات،

وبحسب المشاهد التي بثتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فقد انفصلت كبسولة "سويوز" التي تمركز فيها رواد الفضاء الثلاثة عن الصاروخ بعد وثماني دقائق و48 ثانية بالضبط من الإقلاع وبلغت المدار الذي يسمح لها بالوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وفق ما أفادت الوكالة المذكورة عبر حسابها على "تويتر"، ومن المرتقب أن تلتحم الكبسولة بالمحطة المدارية حيث يتواجد سبعة رواد بينهم امرأة، عند الساعة 19,45 بتوقيت غرينيتش.

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