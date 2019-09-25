شاهد: تصرف غريب لسرب من النحل في مدينة أسترالية

شهدت مدينة أديلايد الأسترالية حادثة غريبة من نوعها يوم الأربعاء، عندما تجمع سرب من النحل على سيارة تقف خارج أحد مراكز التسوق.

ووفقاً لمصادر إعلامية محلية فقد تم رصد النحل على خلفية سيارة جيب سوداء في ساعات قليلة قبل ظهر يوم الأربعاء خارج مركز ويستلفيد ماريون للتسوق.

و فيما يعرف مالك السيارة كان أحد النحّالين من المدينة موجوداً في المكان لحسن الحظ و ساعد في إبعاد هذا النحل بطريقة محترفة.

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